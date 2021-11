Covid, Figliuolo “87,7% dei cittadini ha una copertura”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo all’83,6% di vaccinati con ciclo completo, questo vuol dire circa 45 milioni di cittadini che hanno la copertura totale. Coloro che hanno fatto una prima dose sono 46,7 milioni, ovvero l’86,5% della platea. A questi possiamo sommare coloro che sono guariti e siamo intorno ai 600mila soggetti. Si tratta in totale dell’87,7% dei cittadini che in qualche modo hanno una qualche copertura”. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla prosecuzione della campagna vaccinale. “Ho inviato ieri una circolare a tutte le Regioni e la risposta è già buona. Abbiamo già superato le 110mila terze dosi, ci aspettiamo con l’attuale platea e considerando anche” i richiami per “J&J, un picco tra dicembre e febbraio che siamo in grado di assorbirlo con l’organizzazione attuale, anche se in molte regioni sono stati razionalizzati gli hub”, ha aggiunto Figliuolo, spiegando che si sta valutando “oltre alla chiamata attiva, anche la possibilità di accesso senza prenotazione per coloro che passati i 180 giorni decidono di effettuare la terza dose”.(ITALPRESS).