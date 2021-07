“Covid hotel per i soggetti più fragili”, Liberamente chiede intervento dell’Asp

Gela. Il repentino aumento del contagio Covid in città, con casi che si susseguono, alcuni anche piuttosto gravi, fa emergere anche un’altra necessità. Si tratta dell’assistenza ai soggetti fragili, anziani o non autosufficienti, che sono risultati positivi al virus. Molte famiglie non riescono a garantire il supporto necessario. I consiglieri comunali di ‘Liberamente’ Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti spiegano che è essenziale l’intervento della direzione strategica dell’Asp. “Bisogna individuare e attivare strutture da utilizzare come Covid hotel o comunque spazi idonei all’accoglienza, così da offrire una giusta assistenza ai contagiati asintomatici o senza sintomi gravi, che hanno evidente difficoltà a restare in isolamento domiciliare”, spiegano i consiglieri.