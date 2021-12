Covid, in città più di 300 contagiati: in aumento i focolai tra i più giovani

Gela. Non accenna a diminuire l’impennata dei contagi in città, anche all’indomani del ponte dell’Immacolata il trend dei nuovi casi si mantiene alto. Sono 42 i nuovi positivi al Covid in città nelle ultime 24 ore. Si tratta di pazienti tutti in isolamento domiciliare. In totale i positivi sono 311. In base ai dati forniti da Asp nelle ultime 24 ore risultano solo 4 guariti.

Una curva ascendente che rispecchia l’andamento del contagio sull’intera Isola. Nella settimana appena trascorsa, infatti, sono stati diagnosticati altri 4697 nuovi casi con un valore di 97 su 100.000 abitanti, pur senza un ulteriore sensibile incremento del trend che si mantiene comunque sulla soglia di un nuovo caso ogni mille abitanti.

Il rischio più elevato rispetto alla media regionale, in termini di nuovi casi su popolazione residente, si concentra ancora nelle province di Caltanissetta, Messina, Catania e Siracusa.

A sostenere la crescita della curva epidemica sono soprattutto i più giovani, compresi nella fascia d’età tra i 6/10 anni e tra 11/13 anni, sono tantissimi i casi registrati all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, anche in città.

Un dato, quello del contagio tra i giovani, che quindi fa registrare un’incidenza più che doppia rispetto alla media della popolazione generale.

In aumento anche i focolai: attualmente sono 1.881 rispetto ai 1.647 della settimana precedente.