Covid in ripresa, Trainito: “Greco disponga restrizioni nei luoghi pubblici e serve Dad”

Trainito, però, spiega che la vera emergenza è quella delle scuole, con contagi che stanno trovando terreno fertile, negli istituti della città. “Occorre che si ritorni in Dad – aggiunge – anche questo chiederò al sindaco. La competenza non è sua, ma può richiedere ai dirigenti scolastici di farsene carico. Andando avanti così, rischiamo di arrivare a percentuali di contagio ancora più consistenti”. Il presidente della commissione continua ad essere in contatto con Asp, che sta monitorando la situazione generale, in tutti i Comuni della provincia. “I tamponi si fanno e il tracciamento c’è – aggiunge il presidente della commissione – Asp è attiva, ma serve cautela”. La commissione consiliare, a più riprese, ha indicato una serie di interventi da porre in essere, sempre con l’obiettivo di limitare al minimo il rischio di una ripresa massiccia del contagio Covid.