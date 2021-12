Covid non arretra, contagio in aumento: altri 39 positivi in città, in totale 483

Gela. E’ ancora in aumento il numero dei positivi al Covid, in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono trentanove i nuovi casi, in isolamento domiciliare. I guariti sono sette. Si registra il ricovero di un paziente gelese, positivo al Covid. E’ in degenza ordinaria. In totale sono 483 i contagiati. Asp comunica il decesso di un paziente di Mussomeli, positivo al Covid.