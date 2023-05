Crisi del grano e comparto locale a rischio default: parte la mobilitazione degli agricoltori

Gela. La situazione del grano a livello nazionale sta decisamente andando fuori controllo. A rimarcarlo, ancora una volta, dopo le turbolenze dei prezzi delle ultime settimane, è arrivata la protesta degli agricoltori della Piana di Gela.

Attraverso un sit- in che parte oggi e andrà avanti fino a venerdì a Ponte Olivo, sulla trafficatissima Gela-Catania, gli operatori del comparto stanno distribuendo volantini per mettere in evidenza come le speculazioni attuali sul prezzo del grano stiano mettendo in seria difficoltà tutto il settore locale e non solo.

Gli agricoltori vogliono così rendere pubblica una crisi che mette in ginocchio il settore, senza che arrivino segnali concreti dalla politica regionale e nazionale.