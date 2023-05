Aree incolte, sindaco ordina ai privati di ripulirle: interventi nel canale di scolo

Gela. Troppe aree private risultano incolte e quasi del tutto abbandonate. Con l’estate in arrivo, il rischio di incendi è assai elevato e più in generale si tratta di zone che senza manutenzione si trasformano in ricettacolo di insetti, topi ed altro. Il sindaco Lucio Greco ha appena firmato un’ordinanza che impone ai proprietari di intervenire, bonificando e ripulendo le aree incolte. Chi non procederà rischia sanzioni anche pecuniarie.