Crisi finanziaria, Greco: “Basta fake news solo nella speranza di qualche consenso elettorale”

Gela. Semplici “fake news, fantasiose e speciose”. Il sindaco Lucio Greco alza i toni e sulla crisi finanziaria prende le distanze soprattutto dalle opposizioni. Richiama alla “compostezza” e si rifà agli ultimi accesi confronti verbali che si sono concretizzati all’assise civica ma non solo. Conferma che la linea della sua amministrazione non cambia, nel tentativo di arrivare a soluzioni che possano evitare il dissesto finanziario del municipio. Nonostante il “gelo” che spesso scende nei rapporti istituzionali e politici tra l’avvocato e l’assise civica, conferma che il bilancio bocciato dai revisori non è mai arrivato in aula proprio per garantirla. “Da tempo assistiamo alla diffusione di notizie inesatte e per certi aspetti perfino fantasiose, in merito alla situazione economico finanziaria del Comune – dice Greco – chi parla ignora o è colto da improvvisa amnesia. È il caso, a questo punto, di ristabilire la verità del fatti. Più volte e da più parti politiche, sia di maggioranza che di opposizione, era stata invocata la revoca della delibera di approvazione dello schema di bilancio. Non è mai stata intenzione dell’amministrazione comunale inviare l’atto con parere negativo al consiglio comunale e, pertanto, abbiamo accolto con favore quell’impulso. L’atto è stato ritirato. Lo abbiamo fatto a tutela del consiglio comunale. Trasmetterlo all’aula sarebbe stato un gesto al di fuori dalle più elementari regole di grammatica politico-amministrativa e avrebbe esposto i consiglieri a forte imbarazzo”. A Palazzo di Città, si tireranno le prime somme dopo l’audizione di lunedì prossimo alla Corte dei Conti e anche attendendo l’esito della discussione all’Ars sull’emendamento royalties. “Malgrado la correttezza dell’operato dell’amministrazione comunale, registriamo la continua diffusione di fake news e dichiarazioni scomposte. E tutto questo accade nei giorni in cui siamo impegnati a lavorare senza risparmiarci, nel tentativo di uscire da una situazione finanziaria difficile, che abbiamo sì ereditato, ma sentiamo di dover affrontare e risolvere, con senso del dovere. Non comprendiamo, pertanto – aggiunge il sindaco – il significato di dichiarazioni rilasciate da soggetti che ignorano o sottovalutano la grave situazione economico-finanziaria del Comune. Attendiamo con fiducia il lavoro dei nuovi consulenti. Confidiamo, altresì, nel buon esito dell’emendamento sulle royalties in discussione all’Assemblea regionale siciliana. Anche qui paradossale ci appare il fatto che qualcuno addirittura annunci ricorso alla Corte Costituzionale nel caso in cui l’Ars dovesse approvare un atto che chiaramente aiuterebbe il Comune e quindi tutta la città”.