Crisi finanziaria, risposta Regione entro 2 gennaio: “Inviata proposta per svincolo somme”

Gela. I contatti tra Palazzo di Città e la Regione sono continui. L’obiettivo dell’amministrazione comunale rimane quello di evitare in qualsiasi modo il dissesto finanziario dell’ente. Nelle scorse ore, come spiegato in consiglio comunale dal sindaco Lucio Greco, sono partite nuove richieste rivolte a Palermo. L’avvocato ha riferito di aver inoltrato una proposta per lo svincolo dei fondi che potrebbe assicurare le coperture mancanti. Greco non ha fornito ulteriori elementi ma ha comunque precisato che dalla Regione dovrebbero arrivare risposte entro il 2 gennaio.