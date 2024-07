Crisi idrica, la nuova turnazione: “Rispetto ad un anno fa 25-30 litri al secondo in meno”

Ogni 3 giorni

04/07/24 Marchitello, scavone, via barbabianca, pala sport

05/07/24 Capo soprano alto, San Giacomo alto, zone Baracche

06/07/24 Capo soprano basso – San Giacomo basso e fondo Iozza

07/07/24 Marchitello, Scavone, via Barbabianca, Palasport

08/07/24 Capo soprano alto, San Giacomo alto, zone baracche

09/07/24 Capo soprano basso – San Giacomo basso e fondo Iozza

10/07/24 Marchitello, Scavone, via Barbabianca, palasport

11/07/24 Capo soprano alto, San Giacomo alto, zone Baracche

12/07/24 Capo soprano basso – San giacomo basso e fondo Iozza

13/07/24 Marchitello, Scavone, via Barbabianca, palasport

14/07/24 Capo soprano alto, San Giacomo alto, zone baracche

15/07/24 Capo soprano basso – San Giacomo basso e fondo Iozza

Ogni 4 giorni

04/07/24 Spinasanta Bassa 2 (Nicaragua, Settefarine, via Juvara, zona industriale)

05/07/24 Spinasanta Alta

06/07/24 Accumulo

07/07/24 Spinasanta Bassa 1 (via Butera, OVS, Carabinieri, Catania Casciana, Cantina Sociale, Polizia, Fermi, Margi)

08/07/24 Spinasanta Bassa 2 (Nicaragua, Settefarine, via Juvara, zona industriale)

09/07/24 Spina Santa Alta

10/07/24 Accumulo

11/07/24 Spinasanta Bassa 1 (via Butera, OVS, Carabinieri, Catania Casciana, Cantina Sociale, Polizia, Fermi, Margi)

12/07/24 Spinasanta Bassa 2 (Nicaragua, Settefarine, via Juvara, zona industriale)

13/07/24 Spina Santa Alta

14/07/24 Accumulo

15/07/24 Spinasanta Bassa 1 (via Butera, OVS, Carabinieri, Catania Casciana, Cantina Sociale, Polizia, Fermi, Margi).