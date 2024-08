Crisi idrica, l’acqua del Ragoleto per l’irrigazione d’urgenza del Consorzio ragusano

Gela. In una delle fasi più difficili generata dalla siccità e dall’assenza di dighe efficienti sul territorio, l’acqua dell’invaso Ragoleto, per gran parte nella disponibilità della Bioraffineria Eni, andrà per le prossime settimane al Consorzio di bonifica 8 della Sicilia orientale (che copre la zona del ragusano), con la possibilità di prolungare fino a settembre. Lo stabiliscono due ordinanze del commissario per l’Emergenza idrica in agricoltura e zootecnia della Regione Siciliana, Dario Cartabellotta. Una decisione che vale inoltre per l’utilizzo delle risorse idriche dell’invaso Sciaguana, destinate all’irrigazione di soccorso delle aree gestite dal Consorzio di bonifica 6 Enna della Sicilia Orientale, anche per i terreni non associati e per l’utilizzo in zootecnia. Le acque del Ragoleto, destinate al Consorzio ragusano, serviranno “per l’irrigazione di soccorso, fino a 9000 mc al giorno”.