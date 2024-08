Gela, l’entusiasmo di Savasta: “Tocca a noi coltivare un sogno ogni domenica”

L’aria che si respira, però, pare decisamente diversa, e di questo se ne sono accorti soprattutto i giocatori che hanno vestiti la casacca biancazzurra anche l’anno scorso, come Raffaele Gambuzza, arrivato alla quarta stagione con la maglia del Gela.

“Ho fatto una passeggiata in questi giorni e c’è un entusiasmo a mille – afferma Gambuzza – questa è una cosa che a noi giocatori fa molto piacere”.

Entusiasmo percepito, ovviamente, anche dai nuovi giocatori, come Luca Savasta, parso soddisfatto del caloroso affetto ricevuto dai tifosi nelle settimane dopo la sua firma.

“Qualcuno mi ha scritto, mi ha fatto molto piacere – dice Savasta – questo è motivo d’orgoglio e ti dà tantissima responsabilità per poi ripagare tutto questo affetto in campo con i risultati”.

Ufficializzate, intanto, le date degli allenamenti congiunti. Sabato 10 si giocherà con il Niscemi, mercoledì 21 con il CastrumFavara e sabato 24 con il Santa Croce.