Crisi idrica, nuova turnazione per le forniture d’acqua ma tanti ancora aspettano

Gela. Sono giorni di forte incertezza per il servizio idrico ed è stato necessario ritornare alle autobotti per tamponare un’emergenza senza fine. La nuova turnazione disposta da Caltaqua, ancora una volta, non pare stia garantendo gli utenti. Dalle zone previste oggi, Caposoprano alto, Baracche e San Giacomo alto, arrivano segnalazioni di forniture che non pervengono e che non assicurano una dotazione seppur minima.