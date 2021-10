Crisi maggioranza, Scuvera: “Greco conferma azione amministrativa inesistente”

Gela. Un “fallimento” da addebitare, anzitutto, al sindaco Lucio Greco. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera attribuisce all’avvocato “l’epilogo di un’azione amministrativa inesistente”. “Un sindaco che dopo due anni non è riuscito a dare un’impronta alla propria attività amministrativa – dice Scuvera – né a disegnare una strategia di sviluppo per questa città”. Per il coordinatore del partito della Meloni, “il primo cittadino con questo atto dall’implicito significato, è arrivato alla stessa conclusione alla quale i cittadini erano giunti già da qualche tempo e cioè che questa amministrazione non è stata in grado di mantenere le promesse formulate in campagna elettorale, illudendo la città con il miraggio di una svolta che in effetti è arrivata ma in senso decisamente negativo”.