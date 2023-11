Cukaricki-Fiorentina 0-1, decide Nzola su rigore

LESKOVAC (SERBIA) (ITALPRESS) – La Fiorentina ha superato 1-0 il Cucaricki nella quarta giornata del Gruppo F di Conference League. Dopo il tennistico 6-0 della gara di andata, la squadra viola di Vincenzo Italiano ha espugnato il Gradski Stadion di Leskovac eliminando i serbi dalla competizione, rimasti ancora a quota zero punti. Per i viola un passo avanti importante in vista del prosieguo della competizione seppur al termine di una gara più complicata di quanto si potesse prevedere. La gara si è sbloccata all’8′ con Nzola che dopo il gol a Cagliari in campionato ha trovato la prima rete in Europa. Era stato lo stesso angolano ex Spezia qualche minuto prima a procurarsi il tiro dagli undici metri sfruttando una verticalizzazione di Bonaventura e sfuggendo alla marcatura di Vranjes prima di entrare in area e farsi mettere a terra da Filipovic. Dal dischetto non un rigore di pregevole fattura ma tanto è bastato per battere l’estremo difensore del Cukaricki. Nella fase centrale dell’incontro, la Fiorentina ha lasciato fare maggiormente agli avversari che si sono presentati con più frequenza dalle parti di Christensen senza però mettere in difficoltà il portiere viola. Al 7′ della ripresa la grande occasione per i padroni di casa è arrivata sui piedi di Kovac che, servito da Ndiaye e completamente solo a centro area, ha incredibilmente calciato alto a pochi passi dalla porta. Finale di gara più dinamico ma con pochissime occasioni degne di nota. Il campanellino d’allarme del gol mancato da Kovac, complici anche i cambi di Italiano che hanno ridato dinamismo, ha permesso ai viola di riportarsi con più regolarità in prossimità dell’area di un Cukaricki che, nonostante la buona volontà, ha pagato la mancanza di qualità in termini di individualità e gioco corale. Di Brekalo al 32′ la bella occasione per trovare il raddoppio: conclusione rasoterra dalla distanza messa in corner da Filipovic.- foto Image -(ITALPRESS).