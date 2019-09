DA FEDERMANAGER VOUCHER PER GLI INNOVATION MANAGER

ROMA (ITALPRESS) – Da domani per le Pmi che vorranno crescere e innovarsi, ci sarà una grande opportunità in più grazie all’avvio del voucher che permetterà di assumere un innovation manager certificato è iscritto all’albo dei manager che sarà istituito presso il Mise. Una nuova possibilità fortemente voluta da Federmanager che, come Organizzazione di rappresentanza del management, è chiamata ad accreditare i profili di manager per l’innovazione che, rispondendo a qualificati requisiti di professionalità, costituiranno un bacino di opportunità per le Pmi. “È stato un lavoro fatto con Confindustria, sentendo le Pmi che hanno voglia di fare un salto di qualità – ha detto il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla -. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le Pmi a fare questo salto, c’è bisogno di competenze sull’innovation manager”.

L’obiettivo è favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle Pmi e delle reti di impresa. Per fare questo, si punta a introdurre in azienda figure manageriali in grado di attuare questa complessa trasformazione, ammodernando gli assetti gestionali e organizzativi. I contributi potranno essere richiesti dalle imprese per acquistare prestazioni di consulenza, per un periodo di almeno nove mesi, da parte di manager iscritti in un apposito elenco del Mise. Prima sarà completato un elenco definitivo e poi, in una seconda fase, sarà aperta la richiesta di contributi. A disposizione c’è una dotazione finanziaria di 75 milioni, divisa in parti uguali tra 2019, 2020 e 2021.

(ITALPRESS).