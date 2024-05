Sorteggiato l’ordine di coalizioni e simboli sulle schede: apre Donegani e conclude Scerra

Gela. In serata, al termine delle operazioni condotte dai funzionari comunali, è stato definito l’ordine delle liste per le schede elettorali. Apre il laboratorio “PeR” del candidato a sindaco Donegani e poi le coalizioni di Cosentino, Franzone, Di Stefano e Scerra. Ecco l’ordine sorteggiato, in presenza dei referenti di tutti i partiti, i movimenti e le coalizioni impegnati in questa tornata elettorale.