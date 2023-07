Da Gela agli Europei under 18 di basket, Sammartino in nazionale

Konya (Turchia). E’ già in corso da qualche giorno l’Europeo under 18 di basket femminile, organizzato dalla FIBA, la federazione internazionale del basket. La manifestazione si svolge a Konya in Turchia e a rappresentare la nazionale italiana c’è anche un po’ di Gela, grazie alla presenza dell’atleta Ludovica Sammartino. L’ala piccola classe 2005 era già stata selezionata anche tra le riserve per l’Europeo under 20, che si disputerà dal 29 luglio al 6 agosto. La nazionale azzurra ha già disputato due partite della manifestazione under 18, vincendo la prima sfida contro la Lituania e subendo, poi, una sconfitta nella partita contro il Portogallo.