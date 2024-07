Dagli Stati Uniti arriva il Pickleball, sabato tappa al circolo Eni Group

Gela. In America sta spopolando da anni ed in Europa potrebbe diventare praticato come il padel. Ed allora il circolo Tennis dell’Eni Group Club Gela non ha voluto farsi trovare impreparato ed ha realizzato il primo campo. Sabato la seconda tappa provinciale del circuito Open T.P.R.A. di Pickleball.

Da qualche anno questa disciplina sportiva è arrivata anche in Italia ed è stata riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis e Padel nel marzo 2023.

La manifestazione di Pickleball, organizzata dal circolo Tennis dell’eni Group Club Gela, rientra tra le iniziative programmate in ambito nazionale per far conoscere questo nuovo sport che sta incontrando tanto interesse tra gli amanti dello sport, ed i giovani in particolare, perché è divertente, veloce, considerato una disciplina, propedeutica al tennis ma utile per l’attività fisica per i giovani e meno giovani allievi di qualsiasi disciplina sportiva.