Furti in città, rubarono carte bancomat in uno studio professionale: due condanne

Gela. Per i pm della procura, furono loro ad impossessarsi delle carte bancomat, rubate negli uffici di un amministratore di condominio, in città, per poi usarle in una serie di acquisti. Il giudice Miriam D’Amore, in settimana, ha disposto la condanna per due cittadini romeni. Si tratta di Andrei Tatan e Mihai Hutanu. Gli investigatori li ritennero responsabili di diversi colpi, messi a segno in attività e studi professionali. Tra questi, proprio il furto nello studio dell’amministratore di condominio, parte civile con il legale Joseph Donegani. Per Tatan la condanna è stata decisa a sei mesi e per Hutanu a nove mesi. Sono state concesse le attenuanti generiche. Per un altro capo di imputazione, invece, è stato disposto il non doversi procedere per mancanza di querela.