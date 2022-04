Dal diario social all’imprenditoria, Incardona: “Sempre con spirito da praticante mamma”

Gela. Da “praticante avvocato” a “praticante mamma” e ora anche il salto nell’e-commerce, “per continuare ad avere un contatto quotidiano con le tante mamme e le famiglie che già seguono la mia pagina Instagram e il blog”. Roberta Incardona ha ormai strutturato una vera e propria comunità, fatta di almeno diecimila follower, che si è formata seguendo la sua pagina Instagram “praticantemamma”. Nata quasi come un diario della sua vita da mamma (con due figli), si è man mano ampliata, diventando un punto di riferimento per chi la segue sul social e sul blog praticantemamma.it. Sulla scia di un’imprenditoria 4.0, che si fa le ossa anche utilizzando canali social come Instagram, Roberta Incardona ha deciso di lanciare un marchio registrato, appunto “praticantemamma”, e da pochi giorni è partito il suo e-commerce. “A convincermi – dice – è stato il seguito avuto con la pagina Instagram e con il blog. Ho messo a disposizione di tutti quelli che mi seguono, direttamente e indirettamente, la mia esperienza da mamma. Dico sempre che non si finisce mai di essere praticanti mamme neanche dopo dieci figli”, spiega. Così, lo store virtuale mette in vetrina prodotti per l’infanzia, ma anche mobilia per le camerette dei nuovi nati e l’abbigliamento.