Dalla Camera via libera definitivo al decreto Golden Power

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha approvato con 133 voti a favore, 8 contrari e 98 astenuti il decreto con “misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici”. Il provvedimento era stato già approvato dal Senato e diventa così legge.Soddisfazione per larga maggioranza su provvedimento strategico che definisce la politica industriale nel perimetro del golden power” è stata espressa dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito al provvedimento che tra l’altro garantisce la continuità produttiva dell’impianto ex Isab di Priolo. “Particolarmente significativa anche la norma inserita nel percorso parlamentare sui livelli di qualità dei cavi in fibra ottica che consenta di rispondere anche alle esigenze produttive del settore”, ha aggiunto.- foto Agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).