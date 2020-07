Damante, “governo ha ammesso ritardi Museo mare”: Di Paola, “non c’è riprogrammazione”

Dubbi che non mancano neanche all’altro deputato M5s Nuccio Di Paola. “La riprogrammazione dei fondi per i progetti destinati alla città? Ad oggi – dice – non abbiamo visto nessun atto ufficiale né c’è mai stato un passaggio in commissione bilancio. So solo che l’assessore Marco Falcone ha redatto una “cosa”, non saprei neanche come definirla, che impegna ad individuare i fondi per progetti come il lungomare e lo svincolo Manfria-Roccazzelle. Non si conoscono i tempi e ripeto che in commissione bilancio non è arrivato nessun atto di riprogrammazione che possa destinare stanziamenti per i progetti in città. Noi, andiamo avanti fino a quando non si avrà la concreta disponibilità delle somme che sono state definanziate”. I grillini continuano il pressing istituzionale sul governo Musumeci, che nell’arco dei mesi ha più volte tagliato fondi alla città, salvo “ricredersi”, in attesa però che partano veri cantieri.