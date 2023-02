Danni agricoltura, vertice a Vittoria: “Stato di calamità e task force dei sindaci”

Gela. L’ondata di maltempo che si è abbattuta la scorsa settimana sul territorio locale ha lasciato segni tangibili e i danni per gli agricoltori sono ancora in corso di definizione. I sindaci, in queste ore, sono riuniti a Vittoria. Tutta la fascia trasformata, la Piana e i territori del ragusano, sono stati falcidiati. L’amministrazione comunale, come confermano il sindaco Lucio Greco e l’assessore all’agricoltura Salvatore Incardona, si appresta a varare un provvedimento urgente di giunta affinché venga dichiarato lo stato di calamità naturale. E’ stato ribadito anche nel corso della riunione a Vittoria. Greco ha chiesto che si costituisca una task force dei sindaci del territorio, che rimanga in stretto raccordo con la deputazione regionale. Nel corso del suo intervento ha chiesto un’apertura dagli istituti di credito, con l’abbattimento dei tassi moratori.