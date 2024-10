Danni PalaCossiga, nominato rup per i lavori: “Progetto entro sessanta giorni”

Gela. I danni sono ingenti e il recente sopralluogo effettuato dall’amministrazione comunale, dalle commissioni consiliari e da tecnici Asp, ha dato piena conferma. Per il PalaCossiga, l’Azienda sanitaria ha declinato responsabilità ma Palazzo di Città non lo ha mai ripreso in consegna, al termine della fase per l’hub vaccinale. In municipio, il settore lavori pubblici ha autorizzato la nomina del rup per gli interventi che saranno coperti con fondi per circa 88 mila euro. Sono le somme attivate con le variazioni di bilancio approvate all’Ars.