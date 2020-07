“Darsena in gara a fine anno”, vertice a Palermo: “Rifinanziati lungomare e svincolo”

“Il vicepresidente Gaetano Armao – aggiunge Mancuso – si è impegnato ad ufficializzare i cinque milioni per il Museo del mare, entro questa settimana”. Dopo il definanziamento della darsena e i tagli che hanno colpito il “Patto per il Sud”, il fronte critico, anche verso la giunta Greco, ha iniziato ad assumere dimensioni di un certo livello, anche politico. Mancuso e l’amministrazione comunale, invece, ritengono che i soldi si possano recuperare, addirittura arrivando alla gara per i lavori della maxi darsena, entro fine anno. Non è la prima volta che ci sono annunci di questo tipo. Ad oggi, si è visto poco e dal futuro dei progetti, probabilmente dipenderà anche il prosieguo dell’alleanza politica tra il centrodestra che si rifà a Forza Italia e l’amministrazione Greco.