Ddl Zan affossato, Di Cristina: “Pd avvia raccolta firme, mai passi indietro su diritti”

Gela. La “tagliola”, che ieri al Senato ha sostanzialmente affossato il Ddl Zan, contro l’omofobia, ha colpito il fronte di chi si batte per i diritti di tutti e ancora più della comunità Lgbt. Il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina va oltre i soli commenti, chiaramente critici verso la scelta supportata dal centrodestra di Lega e Fratelli d’Italia, e annuncia l’avvio di una raccolta firme, per tentare di contestare la decisione e riattivare l’iter del Ddl. “Sul tema dei diritti – dice – non possono esserci passi indietro. Non è ammissibile e un segnale forte lo vogliamo lanciare da questo territorio. Quello che è accaduto al Senato è una vergogna. Avvieremo una petizione, in tutti i Comuni della provincia”. La proposta è già pronta per essere portata alla segreteria provinciale del partito. “Spero che questa iniziativa – aggiunge Di Cristina – possa prendere il via da Gela, con un incontro pubblico alla presenza del parlamentare Alessandro Zan”.