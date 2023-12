“Di Cristina fa demagogia, porti caso Cis in direzione”, Greco: “Pd ha abbandonato la nave”

“Questa è la giusta attività che devono svolgere i militanti di un partito di opposizione che ascolta, che si orienta, che vuole saper incidere sull’approvazione di provvedimenti importanti e vuole costruire seriamente un’alternativa in vista dell’eventuale sostituzione dell’esecutivo in carica. Non sono le chiacchiere o le illusioni la risposta – aggiunge l’avvocato – ma l’impegno coerente, concreto e disinteressato di chi di fronte ai problemi e alle emergenze reagisce e non fugge. Di Cristina e quello che è rimasto del Pd, invece di onorare gli impegni assunti con la città e affrontare i problemi e le emergenze non risolte dalle precedenti amministrazioni, hanno preferito abbandonare la nave, dopo appena un anno dalle elezioni comunali, per mera strategia politica, nella convinzione che facendo opposizione all’amministrazione potevano raccattare qualche voto in più ed eleggere il deputato regionale. Non è colpa mia se il loro disegno sia fallito. Analizzino meglio le ragioni della loro sconfitta”. Il sindaco, quindi, è pronto a trattare con tutti i fronti, pur di assicurare lo sblocco degli strumenti istituzionali per gli investimenti, ma non intende rimanere impassibile davanti alle critiche degli ex alleati.