Di Stefano: “Legalità e sicurezza, siamo pronti a collaborare con il nuovo procuratore Vella”

Gela. “A mio nome e di tutta la giunta, do il benvenuto e faccio i miei migliori auguri al dottor Salvatore Vella, che si è insediato questa mattina a palazzo di giustizia quale nuovo procuratore capo. Istituzioni e magistratura, collaboreranno avendo come obiettivi principali la legalità e la sicurezza dei cittadini gelesi. Per me, personalmente, come sindaco e come uomo, non c’è altra via se non questa. Spero di poter incontrare presto il nuovo procuratore per avviare un rapporto diretto di collaborazione”.