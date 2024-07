Sedicimila famiglie gelesi non hanno ricevuto (o rifiutato) i mastelli per la differenziata

Gela. Sono 20.500 i kit di mastelli per raccolta differenziata per le utenze domestiche e 428 kit di bidoni carrellati per le utenze non domestiche consegnate fino ad oggi dalla società Impianti Srr a fronte di 36.008 utenze. Questo significa che oltre 16 mila famiglie gelesi non hanno ricevuto, o voluto ricevere mastelli e bidoni carrellati. Un dato non confortante, considerato che la Impianti pare le abbia provate tutte per consegnarle ai diretti interessati. Ecco perché la stessa società ha informato il Comune che la postazione fissa del Centro Comunale di Raccolta di via Settefarine rimane ancora attiva per la consegna dei kit.