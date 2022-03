“Di Stefano miope, teme per civici”, Siragusa: “Con modello Gela Greco alzi il livello”

Gela. “Ambiguità? Il vicesindaco dovrebbe prima di tutto guardare in casa propria. Purtroppo, ha perso l’occasione per ascoltare e stare in silenzio”. Il segretario dem Guido Siragusa, nel confermare l’apertura del partito al dialogo con l’amministrazione comunale sul rilancio industriale e del comparto agricolo, spiega chiaramente che dall’assessore Terenziano Di Stefano si sarebbe aspettato un approccio del tutto diverso. Il vice del sindaco Greco ha indicato come positiva l’apertura dem ma ritiene che anzitutto il partito debba trovare una propria collocazione, senza fare contemporaneamente opposizione e maggioranza. “Di Stefano dimostra di avere una visione miope dello sviluppo economico. Doveva essere lui, anzi, a farsi promotore del dialogo. Invece, parla di ambiguità del Pd. Vorrei ricordargli che la nostra posizione è sempre stata trasparente. Spero che le sue parole, piuttosto che dimostrare un certo fastidio nei nostri confronti, siano state un infortunio, un incidente di percorso. Come si fa ad accusarci di ambiguità quando in consiglio, ad inizio settimana – dice Siragusa – è stata approvata la mozione su Ghelas, che è il caposaldo dell’ambiguità di questa maggioranza. I civici non hanno il coraggio di dire chiaramente al sindaco e all’amministratore della municipalizzata che l’azienda non è gestita bene e così preferiscono portare in aula una mozione, che noi abbiamo votato favorevolmente, perché fin dall’inizio abbiamo sostenuto che l’attuale gestione di Ghelas è fallimentare, senza avere nulla di personale contro l’amministratore. L’azienda doveva diventare un hub della progettazione e non se n’è fatto niente. Avrebbe dovuto rilanciare i parcheggi e le strisce blu e invece non ci sono stati risultati e ha rinunciato al servizio. La mozione ha tolto l’alibi anche del personale. Senza verde pubblico, infatti, parlare di nuove assunzioni non sembra avere un senso concreto”. Siragusa, quasi guardando oltre la posizione politica di Di Stefano, si rivolge ancora una volta al sindaco. “Gli imprenditori e gli agricoltori hanno bisogno di cose concrete – aggiunge – non c’è bisogno di ricordare sempre i grandi obiettivi, per i quali i tempi saranno inevitabilmente lunghi. Se il sindaco c’è su questi temi, noi siamo pronti ad un tavolo comune. Il modello Gela deve essere trasversale, coinvolgendo tutte le forze politiche che ci stanno, le organizzazioni datoriali e i sindacati. Bisogna alzare il livello. Le priorità sono chiare, almeno per il Pd. Un collegamento tra l’asse viario ex Asi e le statali Gela-Catania e Gela-Vittoria, il cablaggio dell’area industriale e la Via del mare che passa anzitutto dallo yard della metalmeccanica. Un porto industriale c’è e va rilanciato. Non capisco perché le royalties non vengano destinate all’imprenditoria giovanile, basterebbe copiare i bandi di alcuni piccoli Comuni. Sul Cis, manca ancora la perimetrazione dei Comuni”. Il segretario dem pare intenzionato ad un dialogo con il sindaco, mettendo in dubbio invece la visione dell’assessore Di Stefano, una delle punte politiche dei civici di maggioranza.