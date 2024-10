Di Stefano rafforza il “modello Gela”: ambiente a Fava, Fua per Di Cristina

Il sindaco si è spostato con nettezza sul sentiero teso a rafforzare la linea della maggioranza consiliare, dando l’assenso ai due assessori dem e senza confermare invece la rappresentanza comunista. Tra le deleghe destinate a Fava quelle che portano al Pudm, alle acque reflue, al mare, al decoro urbano e soprattutto all’ambiente. Per Di Cristina, ci saranno i punti che riguardano sport, turismo e spettacolo, i rapporti con i comitati di quartiere e la delega al Fua, l’Area urbana funzionale per la nuova programmazione dei finanziamenti 2021-2027. Arancio ha ricordato le ragioni del suo passo indietro, “per continuare a mantenere l’impegno con il Centro di salute mentale. Sono un medico che serve un circondario di circa 130mila utenti”. Ragioni di lavoro hanno portato fuori dal municipio pure Favitta, ringraziato dal sindaco e dai neo assessori. Di Stefano mantiene per sé la delega al bilancio. “E’ assai gravosa e pone responsabilità pesanti, anche con gli organi di controllo – ha precisato – ho preferito non dare l’idea di scaricare agli assessori. Continuerò a seguire personalmente”. Ha escluso una rottura con i comunisti, che non avranno più un riferimento in giunta. “Continuiamo a confrontarci – ha detto ancora – lo abbiamo fatto anche questa mattina. Ho scelto i due assessori del Pd in vista di atti importanti che in consiglio necessitano della presenza di tutti”. Le due nomine consolidano il “modello Gela”, a tinte progressiste, civiche e autonomiste. Le prime vere prove in aula consiliare, soprattutto sul fronte del Pd, diranno se il passo mosso sarà quello più adatto per il progetto politico e amministrativo.