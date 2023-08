Dieci chili di cocaina in uno zaino, a Malta arrestato il gelese Palumbo

Malta. In uno zaino che aveva con sé, la polizia maltese ha scoperto e sequestrato circa dieci chili di cocaina. E’ scattata una misura restrittiva, con l’arresto, per il gelese quarantaquattrenne Fabio Palumbo. Era sull’isola per lavoro. Pare che la droga fosse in un camion con rimorchio, fermo a Ta’ Qali. Palumbo è stato invece bloccato mentre saliva su un taxi, diretto a St.Paul’s Bay. Il gelese si è presentato in tribunale, alla vigilia di Ferragosto. Non sono state avanzate richieste di libertà su cauzione. Rimarrà in custodia cautelare durante lo sviluppo del processo. E’ stata avanzata anche una richiesta di sequestro dei beni. Il quarantaquattrenne si è dichiarato non colpevole. Nell’indagine sono coinvolte altre due persone, la cui identità non è stata ancora indicata dai media maltesi.