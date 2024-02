Differenziata raggiunge il 65 per cento, Greco e Liardi: “Controlli stanno dando risultati”

Gela. “Ci fa piacere sapere che sia stata superata la soglia minima di raccolta differenziata stabilita a livello normativo, ovvero quella del 65 per cento, anche se ai nostri uffici non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali”. Lo hanno detto il sindaco Lucio Greco e l’assessore all’ambiente Ivan Liardi, commentando il dato diffuso dagli organi di stampa sull’aumento della percentuale di differenziata. “Eravamo fiduciosi – ha sottolineato l’assessore Liardi – che con il potenziamento dei controlli da parte dei vigili urbani e degli operatori della Impianti Srr le cose potessero migliorare. Anzi, ci sentiamo di affermare che presto, continuando in questo modo, riusciremo ad attestarci ben oltre la fatidica percentuale del 65 per cento”.