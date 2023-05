Dighe ferme e acqua razionata nelle campagne, crisi profonda: via mobilitazione agricoltori

Gela. Con l’imminente estate, per ora mitigata da inattese piogge, per gli agricoltori locali si apre uno dei periodi più difficili in assoluto. Le dighe sono continuamente a secco e non si prevedono miglioramenti. Il servizio fornito dal Consorzio di bonifica è decisamente sotto le aspettative minime, a causa di una crisi costante dell’ente. Senza acqua, senza servizi e senza infrastrutture vere e proprie, l’agonia del comparto è continua. Gli operatori adesso scendono in strada: lo faranno da mercoledì e fino a venerdì. E’ previsto un sit-in con volantinaggio a Ponte Olivo. Vogliono rendere pubblica una crisi che sta mettendo in ginocchio il settore e senza che arrivino segnali concreti dalla politica regionale. I recenti sversamenti di acqua, che da Disueri sono finiti in mare, hanno rafforzato una tensione che monta costantemente.