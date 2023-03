Dilaga il Futsal Gela, 6-1 contro la Città di Leonforte

Gela. Dilaga il Futsal Gela ai danni della Città di Leonforte. Il risultato finale è di 6-1 in favore dei biancazzurri. Primo tempo con un Gela che spreca tanto e che riesce a segnare solo due volte con Azzolina e Ruvio nonostante le numerose palle gol. Nella seconda frazione, la Città di Leonforte inizia ad attaccare ma va in confusione a metà secondo tempo e subisce tre gol tra il 17’ e il 20’ minuto, siglati rispettivamente da Caglià, Marchese e ancora Caglià su tiro libero. Gli avversari accorciano le distanze al 27’ ma il giovane Ruvio mette i puntini sulle i ad un secondo tempo perfetto per i biancazzurri, siglando il definitivo 6-1.

Gela ancora primo in classifica, in attesa della prossima gara in trasferta contro il Barcellona Futsal. Segue la Vigor San Cataldo, vincente contro il Domenico Savio per 8-3 e prossima avversaria del Carlentini.