Dipendente pubblico schiacciato dai debiti, giudice accoglie azione: sospese tutte le procedure

Gela. Una mole consistente di debiti contratti per ragioni personali e familiari. Per un dipendente pubblico andare avanti era diventato molto difficile, proprio a seguito di ciò che ha comportato l’aver contratto tante pendenze con istituti di credito e società finanziarie. Il giudice del tribunale ha accolto l’azione avanzata dal legale Gianmarco Cammalleri, proprio in rappresentanza del debitore (costretto tra le altre cose a sostenere trattenute in busta paga). E’ stato il punto finale dell’iter avviato attraverso l’organismo di composizione della crisi. Il giudice Stefania Sgroi ha disposto la sospensione di tutte le procedure di esecuzione forzata.