Disabili, Siragusa: “Sospetti sul Pd? Gnoffo pensi alla gara, Comune è inadempiente”

Gela. “L’assessore Gnoffo ha preso una cantonata e ha risposto in maniera scomposta ad un legittimo intervento politico del vicesegretario del Pd Licia Abela”. Il segretario dem Guido Siragusa non ha gradito l’accostamento che l’assessore, sulla vicenda del trasporto disabili, ha fatto tra il partito e l’Aias, con il sospetto che le critiche rivolte da Abela fossero destinate a sostenere un affidamento del servizio all’associazione. “Ha proprio sbagliato persone – dice Siragusa – ha voluto adombrare sospetti solo per depistare. Noi non sosteniamo gli interessi di alcuna società. Fortunatamente, la città conosce bene fatti e persone e saprà giudicare. Invece, farebbe bene ad applicare l’unico regolamento in vigore, non ce ne sono altri. Il Comune, da subito, deve procedere con una gara pubblica per affidare il servizio di trasporto disabili oppure lo può gestire direttamente. Non esistono altre soluzioni né sono ammissibili i voucher mascherati, che oggi vengono assegnati agli utenti”. Siragusa, tre anni fa, fece parte della commissione consiliare che stilò il regolamento sul trasporto disabili, insieme alle associazioni. “Quel regolamento dà priorità a procedure di gara per l’affidamento, in maniera limpida e trasparente, superando qualsiasi sistema dei voucher. L’assessore, la prossima volta, farebbe bene a studiare, prima di lanciare accuse infondate. Basta consultare l’articolo 2 del regolamento. Peraltro, non mi risulta che ad oggi abbia mai riferito alla commissione sul rendiconto annuale dell’attività per il trasporto. E’ previsto dall’articolo 10, ma ci rivolgeremo comunque al presidente del consiglio comunale. Il Pd ha sostenuto quel regolamento e sostiene la trasparenza della gara”. Siragusa, che chiaramente lancia segnali politici non certo di distensione ai forzisti (punti di riferimento politico dell’assessore Gnoffo), ritiene inoltre molto grave che sia stato tagliato del tutto il trasporto speciale.