Disastro Melfa’s basket: settimo ko di fila e 88-55 per Gravina

Gela. Il risultato finale del match tra Melfa’s Gela Hasket e Gravina è di 88-55 in favore degli avversari. Si tratta della settima sconfitta per i gelesi, che non sono ancora riusciti a racimolare i primi punti nella corrente stagione di Serie C Gold. In settimana non ha brillato neanche la formazione under 20, su cui la società punta tanto, che ha perso al Palarussello di Messina per 84-75, giocandosela fino all’ultimo ma abbassando la guardia negli ultimi minuti della quarta frazione di gara.