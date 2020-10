Disastro urbanistica, Farruggia: “Licata senza soluzioni e ritardi enormi per ecobonus”

Gela. L’assessore Giuseppe Licata senza vere soluzioni immediatamente attuabili e uffici che vanno sempre più a rilento, nonostante l’urgenza di sbloccare le agevolazioni previste con l’ecobonus 110 per cento. E’ il quadro impietoso tracciato dal consigliere comunale grillino Virginia Farruggia, che fa il punto della situazione sullo stato del settore urbanistica del municipio, sempre più in difficoltà. “Oggi, il settore urbanistica si trova in una situazione disastrata, diversi dipendenti comunali sono andati in pensione e sarà sempre peggio col passare del tempo. Ma oggi è anche tempo di ecobonus 110 per cento, provvedimento che sicuramente incrementerà l’attività edilizia in tutti i Comuni d’Italia e di certo il nostro ente – dice -non è preparato ad affrontare l’ordinario né tantomeno lo straordinario. Al momento, gli utenti possono accedere agli uffici previo appuntamento telefonico, ma sul sito del Comune non c’è alcun tipo di indicazione in merito. In ogni caso, le porte sono sempre chiuse e quindi anche con un appuntamento entrare è molto difficile, considerando il fatto che spesso gli utenti non prenotati si accalcano dietro le porte mettendo in difficoltà anche i tecnici istruttori e i funzionari, che all’occorrenza svolgono le mansioni di portineria. L’assenza di controllo all’ingresso dell’ufficio, ovviamente, non dà la possibilità neanche di rispettare le misure anti-Covid attraverso la misurazione della temperatura e la registrazione degli ingressi. Se si pensa che non funziona da un pò neanche il protocollo telematico per mancanza di personale, per i liberi professionisti lavorare diventa seriamente complicato. Le domande di condono sono state affidate al nuovo ufficio i cui responsabili avevano già altre mansioni da espletare, così come il ruolo di responsabile edilizia è stato ricoperto, ad interim, dal responsabile urbanistica. Quindi, in fase di ecobonus 110 per cento il rilascio di una sanatoria avrà tempi non rapidi come invece dovrebbe avere. L’ecobonus potrebbe e dovrebbe essere un traino anche per le sanatorie, visto che il primo requisito per poter accedere è proprio la regolarità del fabbricato. A chiudere il cerchio, c’è la mancanza di un archivista che sostituisca il dipendente andato in pensione, eppure il diritto al pensionamento non si matura dall’oggi al domani”.