Disservizi idrici, Greco: “Relazione pronta, Conti chiarisca su riunione con Regione”

Gela. La relazione sui disservizi idrici in città non è stata inoltrata all’Assemblea territoriale. Come spiegato da questa testata, il presidente dell’Ati Massimiliano Conti ha concesso un ulteriore termine al Comune di Gela e agli altri enti dell’ambito, che devono segnalare tutte le inefficienze che si riscontrano nel servizio. Da Palazzo di Città, il sindaco Lucio Greco, che ha chiesto espressamente all’Ati di attivare controlli sul servizio e sul rispetto degli obblighi contrattuali da parte di Caltaqua, spiega che il ritardo si lega solo alla necessità di mettere insieme tutti gli aspetti segnalati dai Comitati di quartiere. La relazione, secondo quanto riferisce il primo cittadino, dovrebbe essere inoltrata la prossima settimana. “Il presidente Conti stia sereno, stiamo lavorando e non ci siamo mai fermati – dice Greco – abbiamo avuto bisogno di qualche giorno in più perché ho voluto personalmente confrontarmi per due volte, l’ultima ieri mattina, con i presidenti dei Comitati di quartiere. Come si ricorderà, ho chiesto di farci avere, ognuno per la propria zona di competenza, tutte le osservazioni e le denunce sui disagi subiti dai cittadini a causa della mancanza di acqua, dell’erogazione di scarsa qualità e di manutenzioni non fatte o fatte male. Il report ci è stato consegnato ieri e adesso provvederemo subito ad integrarlo nella esaustiva relazione predisposta dai due dirigenti comunali da me appositamente incaricati e che è già pronta. In settimana, quindi, provvederemo all’invio della documentazione all’Ati. Sono consapevole di essere stato quello che ha spinto maggiormente in questa direzione e non mi tiro certo indietro, anzi. Vogliamo che l’Ati, dopo aver valutato tutto, proceda con eventuali sanzioni e che si ricominci a parlare di rimodulazione del contratto o di una sua risoluzione anticipata”. Greco, che con il presidente Ati Massimiliano Conti spesso non si è trovato sulla stessa linea in materia di servizio idrico, chiede però più coinvolgimento, anche nel confronto che l’Assemblea ha avviato, sugli investimenti, con il neo assessore regionale Daniela Baglieri.