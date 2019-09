Disservizi idrici, in municipio parte confronto: Greco, “tanti comitati di quartiere assenti”

Gela. La prossima riunione della commissione tecnica è fissata per il 25 settembre. Il sindaco Lucio Greco ha già chiesto che tutti i primi cittadini dei Comuni che ricadono nell’Ato idrico presentino dettagliate relazioni, per valutare gli eventuali disservizi nelle forniture e nella gestione dell’approvvigionamento. Anche in municipio si sta lavorando in questa direzione. Greco ha dato mandato ad un suo dirigente e nelle scorse ore ha avuto primi colloqui con alcuni rappresentanti dei comitati di quartiere. Sta cercando di avere indicazioni precise direttamente da chi vive ogni giorno disagi e disservizi. “Stiamo lavorando senza sosta per farci trovare pronti e presentare la nostra relazione – dice il sindaco – però, tanti rappresentanti dei comitati di quartiere non hanno partecipato. Rinnovo l’invito, visto che per domani ho fissato un altro incontro. Non possiamo sempre ragionare con la logica dell’armiamoci e partite. Sono disponibile a prendere in considerazione tutte le segnalazioni, ma chiedo ai comitati di quartiere di essere presenti”.