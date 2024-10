Dissesto, Di Stefano pronto a convocare alleati e consiglio: soluzioni da concordare

“Questo purtroppo è un percorso che non si può evitare – precisa il primo cittadino – si dovrà fare leva sull’alienazione dei beni dell’ente. Cercheremo di attingere ai fondi che a fine anno a livello ministeriale vengono messi a disposizione dei Comuni in dissesto. Darò direttiva per l’esternalizzazione del servizio di riscossione dei tributi, dato che quello attuale non riesce ad assicurare efficienza”. Entro fine mese, ci sarà il trasferimento “della cassa e dei debiti fino al 2021 alla commissione straordinaria di liquidazione”. Il capitolo finanziario è assai intricato. Per l’amministrazione il bilancio stabilmente riequilibrato non può che essere la meta da raggiungere.