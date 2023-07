Diverse automobili danneggiate sul lungomare, vetture prese di mira dai vandali

Gela. Diverse automobili sono state danneggiate mentre erano in sosta su un tratto del lungomare Federico II di Svevia. Qualcuno ha usato una punta per graffiare in profondità le vetture parcheggiate. Tante le segnalazioni dei proprietari e dei residenti. Pare che la parte più consistente dei danneggiamenti sia avvenuta nel tratto che in questi giorni è dedicato alle bancarelle allestite per la festività religiosa.