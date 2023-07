A San Sebastian vince Lafay, Adam Yates resta leader Tour

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) (ITALPRESS) – Victor Lafay ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2023, la Vitoria Gasteiz-San Sebastian, di 209 chilometri, e Adam Yates è rimasto in maglia gialla. Il francese del team Cofidis, scattato a mille metri circa dal traguardo, si è imposto in volata davanti al belga Wout Van Aert (team Jumbo-Visma), secondo, e allo sloveno Tadej Pogacar (Uae Team Emirates), terzo. “Una volta arrivati alla fine dell’ultima discesa ho cominciato a fare i conti e ad aspettare. Ho capito che in una volata vera e propria non avrei mai potuto vincere. Avevo una buona gamba e ho deciso di scattare a mille metri dal traguardo: un’azione che si è rivelata, per fortuna, vincente”, ha detto Lafay sul podio di giornata.Il leader della classifica generale è rimasto il britannico Adam Yates (Uae Team Emirates), vincitore ieri della prima frazione, ma alle sue spalle il gemello Simon (Team Jayco-AlUla) è stato superato da Pogacar, ora secondo (entrambi comunque sono a 6″ dalla maglia gialla).In quarta piazza, nella graduatoria generale, già abbastanza indicativa, proprio Lafay, staccato di 12″ e seguito da Van Aert, a +16″, e dal danese Jonas Vingegaard (team Jumbo-Visma), a +17″.Ad animare la frazione odierna è stato lo statunitense Neilson Powless, del team EF Education-EasyPost, in fuga dal nono chilometro e ripreso dal gruppo dei migliori a circa 20 km dall’arrivo, prima dei fuochi d’artificio finali dei “big” della corsa.Domani la terza tappa della Grande Boucle, la Amorebieta Etxano-Bayonne, di 193.5 chilometri, con il plotone che saluterà la Spagna e approderà in Francia.- foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).