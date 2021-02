Dodici nuovi contagi Covid in città: 35 guariti e nessun decesso

Gela. Seppur superiore a quello di ieri, nelle ultime ventiquattro ore il numero di nuovi positivi al Covid in città rimane di gran lunga al di sotto della linea dei guariti. Sono dodici i nuovi positivi, tutti in isolamento domiciliare, mentre sono 35 i guariti. Il numero complessivo dei positivi in città è di poco superiore ai 300 (sono 326). Un paziente gelese è stato dimesso dalla degenza ordinaria, perché guarito virologicamente. Non risultano decessi.