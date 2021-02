E’ estraneo alla falsa revisione di un’automobile, assolto titolare di un centro locale

Gela. Non avrebbe avuto alcuna responsabilità in una falsa revisione di un’automobile, che sette anni fa gli costò la sanzione della chiusura del centro che gestiva in città. Dopo la condanna in primo grado, i giudici della Corte d’appello di Caltanissetta hanno assolto Grazio Salerno. E’ stato accolto il ricorso presentato dal legale di difesa, l’avvocato Maurizio Scicolone. Salerno era stato condannato insieme ad un tecnico del centro di revisione.