Donegani alle urne con tre liste, “contro le accozzaglie e i dinosauri dei partiti”

Gela. Ormai sembra chiaro che la corsa per le urne di giugno vedrà la presenza dell’ex parlamentare Ars Miguel Donegani, con il supporto delle liste della prima ora, “PeR”, Sinistra italiana e “#2029”. Il Pd va verso l’agorà che ha fondato insieme a grillini e civici, quindi a sostegno di Terenziano Di Stefano. Per Donegani, si conforma, sia nell’area progresista sia in quella bicefala del centrodestra, la tendenza alle “accozzaglie elettorali”. “Quello a cui abbiamo assistito in questi giorni è stato veramente imbarazzante. Si sono finalmente delineati gli schieramenti a sostegno dei vari candidati a sindaco. I cittadini hanno potuto notare con i loro occhi quali accozzaglie di sigle e partiti si siano create, al solo scopo di vincere le elezioni, ma senza un vero programma elettorale condiviso. Accozzaglie condannate alla ingovernabilita’ – dice – che imploderanno il giorno dopo le elezioni. Poi ci siamo noi con un progetto chiaro. Abbiamo parlato sempre e solo di programmi e temi che interessano i cittadini, non di alchimie e giochetti elettorali che interessano solo ai partiti e a chi li dirige”. Donegani si mantiene con le mani libere, anche rispetto ai dem. “Dietro di me non vedrete mai nessun puparo, non ne ho mai avuti, neanche nel mio partito, e mai ne avrò ed e’ questo il motivo per cui corro da solo con le mie due liste a sostegno. Altri pensano che collezionare sigle e partiti possano loro garantire l’elezione, ma io la penso diversamente”, aggiunge.