Dopo addio Cammarata Gela Fc ospita l’Atletico Catania, big match per il Gela a Mussomeli

Gela. Il 2019 non sarà un anno da ricordare per il calcio gelese ed i motivi si conoscono. L’aver rinunciato alla serie D per ripartire dal dilettantismo regionale non è facile da metabolizzare. Ed anche la ricostruzione è stata complicata, con tre società che hanno partecipato ad un bando comunale, salvo poi non ricevere nessun ripescaggio sia in Eccellenza che Promozione. Il Gela FC ha provato il grande salto d’ufficio, acquisendo il titolo dello Scordia mentre il gruppo Melfa/Alabiso è ripartito dalla Seconda categoria. Le risposte sul campo non sono state entusiasmanti. I gialloneri galleggiano in penultima posizione in classifica, con un organico molto giovane che dovrà tentare la salvezza attraverso i play out. E dovrà farlo con una rosa ancor più giovane e senza mercato in entrata, soprattutto dopo il divorzio con i fratelli Marco e Giuseppe Cammarata. Oggi, al Mattei arriva l’Atletico Catania, orfano di dirigenti e con un gruppo di tifosi che pur di non fare perdere il titolo sportivo ha lasciato i gradoni delle curve per indossare scarpette e calzettoni. I tre punti, sempre che la gara duri 90 minuti, dovrebbero essere assicurati. Poi si vedrà. La gara sarà diretta da Dario Testaì di Catania.