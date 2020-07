Dopo Cga Greco apre al dialogo, ieri incontro anche con capigruppo opposizione

Gela. Quasi un atto politico simbolico. Ieri, il sindaco Lucio Greco, con la sentenza favorevole del Cga ormai in tasca, ha avuto un confronto con i capigruppo della sua maggioranza e con quelli dell’opposizione. Dopo quanto accaduto durante l’emergenza Covid, con il tentativo di creare una sorta di spirito “istituzionale”, è tornato ad un accenno di dialogo con consiglieri che non fanno parte della sua alleanza. C’erano praticamente tutti, sia del fronte del sindaco sia dei partiti che avevano appena avuto notizia del loro ricorso respinto dal Cga. Pare che Greco sia ritornato sui progetti e su fondi come quelli delle compensazioni Eni, ma anche sull’intesa con Cassa Depositi e Prestiti per l’attività di consulenza alle procedure. I 32 milioni di euro del cane a sei zampe, in gran parte già vincolati, ad oggi non hanno sortito molti effetti, neanche per gli interventi di base al porto rifugio. Il sindaco avrebbe rilanciato l’intenzione di aprire alla collaborazione, soprattutto dopo aver superato lo scoglio del Cga. Dall’altra parte, c’erano consiglieri leghisti, grillini, di “Avanti Gela” e Fratelli d’Italia, insomma la quasi totalità dell’arco di opposizione alla giunta.